Эксперт назвал губернаторов в "красной" зоне

Глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, губернатор Орловской области Андрей Клычков и глава Приморского края Олег Кожемяко попали в "красную зону" политической устойчивости с высокой вероятностью отставки.
Глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, губернатор Орловской области Андрей Клычков и глава Приморского края Олег Кожемяко попали в "красную зону" политической устойчивости с высокой вероятностью отставки.
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