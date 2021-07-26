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Эксперт назвал губернаторов в "красной" зоне

Эксперт назвал губернаторов в "красной" зоне

Глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, губернатор Орловской области Андрей Клычков и глава Приморского края Олег Кожемяко попали в "красную зону" политической устойчивости с высокой вероятностью отставки.

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