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Banco Santander подводит итоги второго квартала и первого полугодия 2026 года

Banco Santander подводит итоги второго квартала и первого полугодия 2026 года

Испанская банковская группа Banco Santander обнародовала финансовую отчетность за второй квартал и первое полугодие 2026 года, продемонстрировав уверенное расширение клиентской базы и существенный рост прибыли.

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