Число погибших в результате землетрясения в Бангкоке выросло до 17

Число погибших в результате землетрясения в Бангкоке увеличилось до 17 человек, 32 пострадали. Еще 83 человека числятся пропавшими без вести, в воскресенье, 30 марта, ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.
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