🔦 Под Судаком спасатели помогли туристу, который сбился с тропы на горе Караул-Оба Как сообщили в МЧС Крыма, мужчина оказался на крутом скальном склоне и не смог самостоятельно спуститься.
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🔦 Под Судаком спасатели помогли туристу, который сбился с тропы на горе Караул-Оба Как сообщили в МЧС Крыма, мужчина оказался на крутом скальном склоне и не смог самостоятельно спуститься.