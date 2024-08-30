Гарантийный ремонт трамвайных путей на проспекте Кирова в Томске

Сегодня в Томске начался гарантийный ремонт трамвайных путей на проспекте Кирова. Начаты работы на участке от проспекта Кирова, 3б, до проспекта Кирова, 51а, где специалисты "Транссервиса" проведут рихтовку, пробивку и выпрямление путей после года эксплуатации.