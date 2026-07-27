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ТАСС

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Передавшего данные о Новороссийской военно-морской базе осудили на 22 года

КРАСНОДАР, 27 июля. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил к 22 годам лишения свободы Евгения Чернышова, передавшего сотрудникам Главного управления разведки Министерства обороны Украины данные о Новороссийской военно-морской базе, включая расположение военных судов.

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