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Alldaily

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Блогера Лерчек обокрали почти на 15 миллионов рублей

Блогера Лерчек обокрали почти на 15 миллионов рублей

Из сейфа следователя МВД Никиты Тулупова пропали ценности на сумму более 14 миллионов рублей, включая часы Rolex и браслет Bulgari блогера Лерчек.

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