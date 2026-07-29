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Европа меняет тактику санкций против России

Европа меняет тактику санкций против России

Брюссель готовит пересмотр механизма введения антироссийских санкций. Причина — растущие разногласия внутри Евросоюза, где отдельные страны используют право вето для защиты собственных экономических интересов.

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