Европа меняет тактику санкций против России

Брюссель готовит пересмотр механизма введения антироссийских санкций. Причина — растущие разногласия внутри Евросоюза, где отдельные страны используют право вето для защиты собственных экономических интересов.
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