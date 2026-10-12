В сентябре «ЛизаАлерт» нашел живыми 63 пропавших человека в Калужской области

В сентябре 2026 года отряд «ЛизаАлерт» нашел 63 человека живыми, что на 21 больше, чем в августе. Несмотря на рост числа пропавших, количество погибших снизилосьЗа сентябрь 2026 года в региональное отделение добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" поступило 72 заявки, из которых одна не подтвердилась.
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