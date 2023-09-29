В Туле обсудили развитие бизнеса в сфере оказания охранных услуг

27 сентября 2023 года в центре «Мой бизнес» прошел круглый стол на тему «Правовое регулирование и правоприменительная практика в сфере оказания охранных услуг», организованный уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тульской области Александром Головиным совместно с Тульским региональным отраслевым объединением Союз работодателей в сфере охраны и безопасности Федерального координационного центра руководителей охранных структур.
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