В Туле обсудили развитие бизнеса в сфере оказания охранных услуг

27 сентября 2023 года в центре «Мой бизнес» прошел круглый стол на тему «Правовое регулирование и правоприменительная практика в сфере оказания охранных услуг», организованный уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тульской области Александром Головиным совместно с Тульским региональным отраслевым объединением Союз работодателей в сфере охраны и безопасности Федерального координационного центра руководителей охранных структур.