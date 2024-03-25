Экс-глава МИД Югославии: Сербия поставит вопрос о возмещении ущерба от НАТО

Экс-министр иностранных дел Союзной республики Югославия Живадин Йованович выразил уверенность, что приходит время, когда Сербия потребует от НАТО возмещения ущерба, причиненного в 1999 году в ходе бомбардировок.
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