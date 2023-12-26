597 млн рублей получит Иркутская область на создание модульных гостиниц

В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина правительство страны выделило более 18 млрд рублей на реализацию мероприятий по созданию модульных некапитальных средств размещения в 2023-2024 годах.
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