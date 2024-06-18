Путин написал статью об отношениях с КНДР для северо-корейской газеты. Главные тезисы

Статья приурочена к визиту Владимира Путина в КНДР Президент России Владимир Путин накануне визита в КНДР написал статью в северо-корейскую газету "Нодон синмун" о перспективах партнерских связей между Россией и КНДР и их значении в современном мире.
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