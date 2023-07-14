МАРФИНО

6 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    В Марфино, но не как не  в Марфине, грамотеи дети ЭГЕ!В Марфине от снег...

Музей городского хозяйства Москвы проведет почти 30 мероприятий в рамках МУФ-2023

Музей городского хозяйства Москвы проведет почти 30 мероприятий в рамках МУФ-2023

 В день открытия форума посетители услышат 3 лекции На главном портале мэра и правительства Москвы в пятницу, 14 июля, сообщили о том, что от музея городского хозяйства Москвы проведут 27 мероприятий в рамках Московского урбанистического форума.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх