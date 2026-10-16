Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила направить оставшиеся средства европейской оборонной программы SAFE на закупку беспилотников для Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин усомнился, ...
- НН Певица Марго забы...
- Медведев указал н...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым