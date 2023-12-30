Космонавты с МКС поздравили граждан РФ с Новым годом

Находящиеся в настоящий момент на Международной космической станции (МКС) российские космонавты Николай Чуб, Олег Кононенко и Константин Борисов записали видеообращение к согражданам, в котором они поздравили россиян с наступающим Новым годом, а также выразили пожелания любви, поддержки, успехов и здоровья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии