Космонавты с МКС поздравили граждан РФ с Новым годом

Находящиеся в настоящий момент на Международной космической станции (МКС) российские космонавты Николай Чуб, Олег Кононенко и Константин Борисов записали видеообращение к согражданам, в котором они поздравили россиян с наступающим Новым годом, а также выразили пожелания любви, поддержки, успехов и здоровья.