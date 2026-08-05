FAFO: Democrat Candidate Threatening Beachgoers Gets Knocked Out Cold On Beach A Democrat hopeful gunning for a seat in Congress is sitting behind bars on $1 million bail after police described a chaotic beachside confrontation on Maui that involved a knife, repeated threats, and the candidate left unconscious in the sand.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии