«Бросили как мясо волкам»: морпех ВСУ рассказал американской прессе об украинских потерях в Крынках

Стремление ВСУ форсировать реку Днепр и закрепиться на ее левом берегу, расширяя плацдарм, не приводит ни к каким существенным результатам для украинских войск, однако влечет за собой масштабные потери в рядах задействованных в этих операциях подразделениях морской пехоты военно-морских сил Украины.