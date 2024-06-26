Уилкерсон: от Украины ничего не останется, если не начать переговоры

Непринятие мер по урегулированию украинского конфликта грозит Киеву крайне тяжелыми последствиями. От Украины может не остаться «практически ничего», заявил в беседе с ТАСС полковник американских ВС Лоуренс Уилкерсон, ранее возглавлявший аппарат госсекретаря США Колина Пауэлла.