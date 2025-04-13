Украинские вооруженные формирования продолжают попытки прорыва в районы Демидовки и Поповки, расположенные в Белгородской области, что вызывает опасения относительно возможного отвлекающего характера данных действий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии