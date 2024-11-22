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Снукерист.ру

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Нил Робертсон защитил квалификацию на Чемпионат Великобритании

Нил Робертсон защитил квалификацию на Чемпионат Великобритании

Австралиец Нил Робертсон одержал победу в четвертом раунде квалификации на Чемпионат Великобритании 2024 и в Йорке сразится с Джаддом Трампом, сообщает WST Нил Робертсон (фото: WST)Все Новости и результаты турнира UK Championship 2024 UK Championship 2024.

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