Нил Робертсон защитил квалификацию на Чемпионат Великобритании

Австралиец Нил Робертсон одержал победу в четвертом раунде квалификации на Чемпионат Великобритании 2024 и в Йорке сразится с Джаддом Трампом, сообщает WST Нил Робертсон (фото: WST)Все Новости и результаты турнира UK Championship 2024 UK Championship 2024.