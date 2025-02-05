В Оренбургской области во время пожара на ферме погибли 90 коров и овец

Огонь охватил 1,2 тыс. кв. м. В тушении задействовали 10 сотрудников МЧС и пять единиц техники.<strong>В результате пожара на животноводческой ферме в селе Кульма Оренбургской области погибли 50 коров и 40 овец, <a href="https://t.