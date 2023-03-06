Обычно у бюджетных смартфонов сложно выделить явные преимущества, но не в этот раз

﻿﻿Всем привет! Обычно в обзорах, если речь идет о бюджетных или среднебюджетных смартфонах, сложно выделить действительно интересные моменты и преимущества устройств, так как зачастую производители экономят буквально на всем, чтобы попасть в бюджет.