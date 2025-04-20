Гонка за Берлин: как маршалы Победы устроили под конец войны "соревнование фронтов"

"В течение всей войны мне пришлось быть непосредственным участником многих крупных и важных наступательных операций, но предстоящая битва за Берлин была особой, ни с чем не сравнимой операцией", – писал в своих мемуарах Георгий Жуков .
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