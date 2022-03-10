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В Анталье начались переговоры Лаврова, Кулебы и Чавушоглу

В Анталье начались переговоры Лаврова, Кулебы и Чавушоглу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Анталье начались переговоры российского министра иностранных дел Сергей Лаврова, главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы и главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

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