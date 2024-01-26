В ООН прошло заседание Совбеза по сбитому под Белгородом самолету Ил-76

В Организации Объединенных Наций состоялось заседание Совета Безопасности, на котором обсуждалось сбитие российского самолета Ил-76 в Белгородской области, в результате которого погибли 74 человека, передает «Фонтанка».
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