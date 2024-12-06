Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 430 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    А ведь Лукашенко и шарахнет! Он за свою страну горой встанет!Путин даст Лукаше...
  • Юрий Золотарев
    НЕлюдей не должно оставаться на нашей Планете!! Земля - для ЛЮДЕЙ, а не для фашистов-террористов-бандеросни и прочей ...Андрей Завьялов. ...
  • Александр Бабин
    Идиот-в таком случае не осталось бы Украины-СОВСЕМ«Не было бы Крыма...

Сдача на Мальте

Сдача на Мальте

Сдача на Мальте3 декабря 1989 в ходе Мальтийского саммита - переговоров президента США Буша-старшего и Горбачева была окончательно сдана Германия, вся Восточная Европа, будущее СССР, будущее многих других стран, но главное - сотен миллионов людей по всему миру.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх