Как достойно вернуться в Россию?

Роман Скоморохов Действительно, в наше время очень много различных медийных личностей рвануло из России: политики, спортсмены, бизнесмены, артисты и прочая ничего не значащая шушера типа блогеров и всяких там коучей из числа бывших звездных.
Роман Скоморохов Действительно, в наше время очень много различных медийных личностей рвануло из России: политики, спортсмены, бизнесмены, артисты и прочая ничего не значащая шушера типа блогеров и всяких там коучей из числа бывших звездных.
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