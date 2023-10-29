Фьюри – о бое с Усиком: «Мы можем подраться уже сейчас»

«Послушайте, это не зависит от меня, мы бойцы. Уверен, что мы можем провести бой уже сейчас. Давай подеремся сейчас, если хотите! Если эти ребята (показывает на промоутера Фрэнка Уоррена) все уладят и он [Усик] выйдет на ринг, это будет наш следующий бой, гарантированно», – сказал чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри.