Келли: США предрекают Москве и Киеву огромные выгоды в случае сделки

Заместитель постоянного представителя США при ООН Джон Келли заявил, что в случае согласия Москвы и Киева на американскую инициативу по урегулированию конфликта на Украине, обе стороны могут получить значительные преимущества.
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