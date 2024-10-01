С 1 октября в ГАУЗ " Михайловская стоматологическая поликлиника", которая находится на территории Новоаннинской ЦРБ ведëт приëм врач ортодонт, запись на приëм по телефону 89910828219, с 8.
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С 1 октября в ГАУЗ " Михайловская стоматологическая поликлиника", которая находится на территории Новоаннинской ЦРБ ведëт приëм врач ортодонт, запись на приëм по телефону 89910828219, с 8.