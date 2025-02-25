Прогноз погоды в Крыму на 25 февраля

Прогноз погоды в Крыму на 25 февраляВ Симферополе +3 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +5 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +4 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +2 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +1 и облачно с прояснениямиВ Ялте +5 и облачно с прояснениямиВ Алуште +6 и облачно с … .