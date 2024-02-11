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ПЯТНИЦА

ПЯТНИЦА

Попробовал несколько баек и юморных историй собрать в один рассказ. Не судите строго, что получилось, то получилось.

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