Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 358 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Valeri
    Все права таджиков только в Таджикистане, здесь им не рады и они не нужны, а властям Таджикистана. Вместо того чтоб б...Таджики недовольн...
  • Valeri
    Всех в кишлак, хватит уже грязь везти в Россию. Взяли моду всем табором ехать. Пора вводить визовый режимНе прислушались к...
  • Valeri
    Может пора уже визовый режим ввести и всех чудо работников выгнать обратно с их семьями. Хватит уже на наших налогах ...МИД Таджикистана ...

МИД: в аэропортах Москвы застряло порядка тысячи граждан Таджикистан

МИД: в аэропортах Москвы застряло порядка тысячи граждан Таджикистан

Около тысячи граждан Таджикистана не могут въехать в Россию.В Министерстве иностранных дел сообщили о том, что в аэропортах Москвы в зоне временного ожидания находится порядка 1000 человек: все они должны пройти проверку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх