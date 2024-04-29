МИД: в аэропортах Москвы застряло порядка тысячи граждан Таджикистан

Около тысячи граждан Таджикистана не могут въехать в Россию.В Министерстве иностранных дел сообщили о том, что в аэропортах Москвы в зоне временного ожидания находится порядка 1000 человек: все они должны пройти проверку.
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