Политолог Латышев: Зеленский не продержится у власти более полугода

Журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев в обзоре для Tsargrad.tv прокомментировал заявление американского журналиста Сеймура Херша о том, что президент Украины Владимир Зеленский намерен отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из-за его тайной переписки с западными чиновниками.
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