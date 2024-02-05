Политолог Латышев: Зеленский не продержится у власти более полугода

Журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев в обзоре для Tsargrad.tv прокомментировал заявление американского журналиста Сеймура Херша о том, что президент Украины Владимир Зеленский намерен отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из-за его тайной переписки с западными чиновниками.