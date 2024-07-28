Основные принципы раздельного питания

Основной посыл раздельного питания – продукты, в которых содержатся белки, жиры и углеводы, в обязательном порядке нужно употреблять отдельно Раздельное питание Под понятием «раздельное питание» принято понимать диетологическую концепцию, основой которой служит идея совместимости и несовместимости продуктов, употребляемых в пищу.