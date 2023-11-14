Позднемеловой птицетазовый тесцелозавр вел роющий образ жизни

Чтобы оценить когнитивные способности и остроту органов чувств вымерших животных, ученые по возможности изучают слепки мозговых полостей, оценивая относительный размер головного мозга и пропорции отдельных его частей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии