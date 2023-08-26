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Ноа Лайлс о популярности: «Я готов выйти за рамки спорта. Можно развиваться в разных направлениях: мода, музыка»

Сейчас в Будапеште проходит ЧМ, где американец взял два золота – в беге на 100 и 200 м. «Я готов выйти за рамки спорта.

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