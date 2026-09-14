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Дуглас Сантос — о пятом месте «Зенита»: «Не переживаем. Да, никто не любит проигрывать, но мы в порядке»

Дуглас Сантос — о пятом месте «Зенита»: «Не переживаем. Да, никто не любит проигрывать, но мы в порядке»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что команда не переживает из-за потерянных очков на старте сезона.

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