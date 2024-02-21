Посещение музея Великой Отечественной войны.

Учащиеся учреждения образования, в рамках экскурсии, организованной управлением по образованию Бобруйского горисполкома, посетили музей Великой Отечественной войны, побывали на концертной программе, отражающие трагические и легендарные события ВОв.
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