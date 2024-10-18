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На республиканский творческий конкурс ´Гимн матери´ в БГПУ свои работы представили более 200 учащихся.

На республиканский творческий конкурс ´Гимн матери´ в БГПУ свои работы представили более 200 учащихся.

В Белорусском государственном педагогическом университете им. М. Танка подвели итоги республиканского конкурса творческих работ ´Гимн матери´, который прошел в рамках Недели родительской любви в День матери.

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