На республиканский творческий конкурс ´Гимн матери´ в БГПУ свои работы представили более 200 учащихся.

В Белорусском государственном педагогическом университете им. М. Танка подвели итоги республиканского конкурса творческих работ ´Гимн матери´, который прошел в рамках Недели родительской любви в День матери.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии