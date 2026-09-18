2026 елда сайлауда 40 мең тирәсе яшь татарстанлы беренче тапкыр тавыш бирә

Быел Татарстанда яшәүче 40 меңнән артык яшь кеше беренче тапкыр сайлауларда катнаша. Бу хакта ТР Премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева «Бөтен гаилә белән сайлауларга!» акциясенә багышланган матбугат конференциясендә хәбәр итте.
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