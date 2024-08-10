Покинувшие дома жители Курской области могут оформить выплату на «Госуслугах»

Жители Курской области, вынужденные покинуть свои дома из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), могут оформить через портал государственных и муниципальных услуг («Госуслуги») единовременную выплату в размере 10 тыс.
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