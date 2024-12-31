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Царьград

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Исключенный из списка иноагентов Соболев станет лицом Первого канала

Исключенный из списка иноагентов Соболев станет лицом Первого канала

Исключенный из реестра иноагентов блогер Николай Соболев станет новым лицом Первого канала в новом шоу в формате политических дебатов.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Первый канал давно уже стал отстойным
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Зоя Гольдштаб
Уберите Эрнста!Вся страна давно возмущается.... власти по.......
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6 час.
Астон Мартин
развлекалово задолбало честно говоря ...
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