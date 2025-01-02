В Новом Орлеане обыскали дом, где могли собирать СВУ для теракта

Полиция США обыскала дом, в котором, предположительно, собирали самодельные взрывные устройства (СВУ) для теракта в Новом Орлеане, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на генпрокурора штата Луизиана Лиз Мюррилл.
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