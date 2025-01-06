Слишком много сахара: врач ответил, сколько конфет можно съесть в праздники

Врач Евгений Арзамасцев: правильнее всего не есть конфеты регулярно. Врач-диетолог Арзамасцев посоветовал россиянам в преддверии новогодних праздников помнить о том, что сладкие изделия – это продукт, от которого лучше отказаться, чем съесть его.
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