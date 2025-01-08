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Посетили храм, устроили семейную фотосессию: как Алеся Кафельникова, Юлия Пересильд, Татьяна Навка и другие звезды провели Рождество

Посетили храм, устроили семейную фотосессию: как Алеся Кафельникова, Юлия Пересильд, Татьяна Навка и другие звезды провели Рождество

Вчера в России праздновали Рождество Христово. Многие звезды в своих соцсетях показали, как провели этот день: кто-то, как Любовь Толкалина или Татьяна Брухунова, сходил в храм, а кто-то устроил семейную фотосессию.

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