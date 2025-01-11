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Сам себе мастер

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Идеи декора из ивовых прутьев

Идеи декора из ивовых прутьев

Ива – распространенное растение, поэтому проблем с поиском ее гибких веток не будет. Этот доступный материал так податлив, что легко принимает любые формы, поэтому поделок, которые можно смастерить из ивовых прутьев, – множество.

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Комментарии
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Grandad
Существуеи и ива с ломкими ветвями. Она не годится,
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11 час.

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