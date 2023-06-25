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Жару в Приморском крае стремительно сменят дожди - новый прогноз

Жару в Приморском крае стремительно сменят дожди - новый прогноз

Жару в Приморском крае стремительно сменят дожди из-за нового циклона. Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики в регионе, сообщает ИА UssurMedia.

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