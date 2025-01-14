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Овечкин заставит Трампа понять Путина. Гретцки поддержит как губернатор штата «Канада»

Овечкин заставит Трампа понять Путина. Гретцки поддержит как губернатор штата «Канада»

  Гонка Александра за «Вечным рекордом» Уэйна уже вышла за рамки просто шоу в НХЛ О живой легенде России, НХЛ и капитане «Вашингтона» Александре Овечкине сейчас сообщают каждый день, пресса Северной Америки и России точно.

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